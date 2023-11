Fors bedrag gestolen uit kas van speeltuin: 'Kan het niet geloven'

Bij Speeltuin de Speuldries in Deurne zijn ze nog steeds in shock nadat de penningmeester jarenlang fraude pleegde en ‘tienduizenden euro’s’ heeft verduisterd. Het bestuur heeft aangifte gedaan van de fraude, die pas anderhalve week geleden is ontdekt. "Ik kon het eerst gewoon niet geloven. Het moet nog steeds bezinken."

Nee, ze hadden nooit eerder signalen van fraude of iets verdachts opgemerkt, zegt Terheijden, die voor ASML werkt en vrijwilligerswerk doet bij de speeltuin. Net als de twee andere bestuursleden, de werkgroep en toezichthouders in de speeltuin. "Alles leek altijd op orde te zijn", zegt hij. De fraudeur was al sinds 2015 penningmeester en heeft dus jaren ongemerkt zijn gang kunnen gaan.

Bestuursvoorzitter Joris Terheijden is er nog behoorlijk beduusd over. "We zijn nog aan het onderzoeken wat het exacte bedrag is wat er verduisterd is. Maar dat het om een behoorlijke som gaat, mag wel duidelijk zijn." Daarbij moet worden gedacht aan een bedrag van 'tienduizenden euro's'.

Het nieuws is hard binnengekomen. "Het is iemand met wie je een vertrouwensband hebt opgebouwd." Want als bestuursleden zagen ze elkaar zeker een keer in de maand. "Maar je loopt soms ook even bij elkaar binnen om even wat te bespreken."

De schok van de ontdekking is dan ook groot, vertelt een ander bestuurslid, Ilse Joosten. "Enorm. Je gaat ervan uit dat iedereen daar zit met goede bedoelingen." Beide bestuursleden komen uit Deurne en zetten zich vrijwillig in voor de Speuldries. Het komt dus extra hard aan dat een medevrijwilliger er met geld vandoor is gegaan. "We moesten ook de werkgroep informeren. We zijn een soort van team, dus het komt hard aan als een persoon uit de groep zo heeft gehandeld."