112-nieuws: auto gaat in vlammen op • brand in schoorsteen

Aan de Badweg in Nieuwkuijk stond vanavond rond kwart over negen een auto in brand. De brandweer heeft het vuur geblust maar van de auto bleef niet veel over. Het voertuig is meegenomen door een bergingsbedrijf. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.

Volgens een 112-correspondent ter plaatse leek het erop dat de politie op zoek was naar iets rondom het Burgemeester van Houtplein in Vlijmen.

Begin oktober was er aan de Irenelaan in Vlijmen ook een autobrand. Toen brandde een bestelbus uit.