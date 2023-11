Martien R. krijgt opnieuw 16 jaar cel

Het gerechtshof in Den Bosch heeft Martien R. veroordeeld tot 16 jaar cel, net zoals de rechtbank dat deed. De Ossenaar reageerde met een lach en zei: "De koekwaus, kan ik die nog inzetten?" Twaalf andere verdachten kregen hogere straffen dan bij de rechtbank.

Martien R is veroordeeld voor drugshandel, wapenhandel, witwassen en leiding geven aan een misdaadorganisatie. Het hof ziet hem als 'onbetwiste leider' en 'regisseur'.

De 16 jaar voor R. was de maximale straf die hij kon krijgen en die bleef dus in stand. Want hij kreeg die ook al van de rechtbank in De Bosch, twee jaar geleden.

Celstraffen

Dat gold niet voor de medeverdachten. Die kregen zonder uitzondering zwaardere celstraffen.

Zo kreeg Martien zijn vermeende rechterhand Arnold M. nu 12 jaar, neef Toon R. kreeg 10 jaar en 8 maanden. De zoon van Martien R. Anton, kreeg 10 jaar., net als schoonzoon Bart H. Drie broers van Martien kregen ook enkele jaren meer opgelegd. De enige vrouw in het gezelschap kreeg 4 jaar.

Zwaaien

Acht verdachten waren aanwezig in de zittingzaal van het paleis van justitie in Den Bosch. De uitspraak van Martien R. telt meer dan 1000 pagina's, wat uitzonderlijk veel is. Uit praktische overwegingen werd een samenvatting voorgelezen.

De zaal zat vol. Boven op de tribune achter glas luisterden tientallen familieleden en vrienden mee. Ze zwaaiden en naar de mannen beneden.

Tassen

Een broer van Martien, Toon, was via de voordeur binnen gekomen met zijn vrouw Bea, ook verdachte. Ze hadden twee volle tassen bij zich met vermoedelijk kleding en andere spullen, mochten ze meteen naar de gevangenis moeten. Dat moest.

Want het hof bepaalde dat de verdachten die nog vrij waren, meteen mee moesten met de parketpolitie. Ook Bea en Toon moesten direct naar de gevangenis. Een aanklager in hoger beroep hielp de politie met het aanwijzen van de mensen die moesten blijven en mee moesten naar de cel.

Na afloop kon maar een verdachte weer door de voordeur naar buiten.

Intimidatie

Vanaf begin 2016 liepen diverse onderzoeken met de overkoepelende codenaam 'Noord'. De focus lag vooral op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss, waar diverse verdachten wonen. Daar zat 'het kantoor' verstopt, een schuur waarin leden van de vermeende bende bij elkaar kwamen.

Binnen had de politie stiekem afluisterapparatuur geplaatst. Een verborgen camera filmde hoe de mannen zich bezig hielden met onder meer machinegeweren. Ook in auto's zat afluisterapparatuur. Anderhalf jaar lang hield de politie de familie in de gaten. Toen er genoeg bewijs was, werden Martien R. en de andere verdachten eind 2019 opgepakt tijdens de grote politieactie 'Operatie Alfa'.

Volgens het gerechtshof zat Martien R. onder meer achter de import van 1561 kilo coke via Antwerpen. Toen Martien R. dat donderdag hoorde reageerde hij verbaasd en zei hij 'tsss' en schudde met zijn hoofd. Martien R werd ook veroordeeld voor de smokkel van 315 kilo coke en 94 kilo xtc.

Er waren in eerste instantie meer verdachten. Tijdens het proces zijn twee verdachten overleden.

