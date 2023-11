112-nieuws: fietser ernstig gewond na val • overval op afhaalrestaurant

17.56

In Den Bosch zijn op kruising van de Helftheuvelweg met de Vlijmenseweg zojuist een bestelbusje en een auto op elkaar gebotst. Een van de twee wagens is door rood gereden, maar het is onduidelijk welk voertuig dat is. Er is uiteindelijk niemand gewond geraakt.

Wel heeft het verkeer heeft veel last van de botsing, want de auto blokkeert de weg. Beide voertuigen moeten getakeld worden. Op de Vlijmenseweg is het daarom druk vanwege het verkeer dat van de A59 afkomt. Dat verkeer wordt nu via de wijk De Kruiskamp omgeleid. Ook richting de Helftheuvelweg staat veel verkeer vast.