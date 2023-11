Dit is waarom mannen minder huilen dan vrouwen

Mannen huilen gemiddeld zes tot twaalf keer per jaar, blijkt uit onderzoek van huilprofessor Ad Vingerhoets uit Hilvarenbeek. Dat is vijf tot tien keer minder dan vrouwen. Vingerhoets deed voor de universiteit in Tilburg jarenlang onderzoek naar huilen. In een nieuwe aflevering van de podcast Op De Man Af legt hij uit waar die drempel bij mannen vandaan komt.

In de leeftijdscategorie 15 tot 30 jaar zijn de verschillen in huilen tussen mannen en vrouwen daarom het grootst. Dat verandert als mannen ouder worden. "Hoe ouder mannen worden, hoe meer de testosteronniveaus zakken. Daardoor kunnen zij makkelijker huilen."

"Echte mannen huilen wel", aldus Vingerhoets. "Maar het is een feit dat ze veel minder huilen dan vrouwen." Zo blijkt uit onderzoek van de huilprofessor dat mannen gemiddeld zes tot twaalf keer per jaar huilen. Bij vrouwen is dat gemiddeld vijfentwintig tot zestig keer per jaar.

Uit het onderzoek van de huilprofessor komt verder naar voren dat vrouwen sneller huilen bij ruzies en conflictsituaties. "Bij mannen blijkt falen of uitgesloten worden meer reden om te huilen." Een andere belangrijke factor is dat vrouwen zich vaker blootstellen aan emotionele situaties. Denk aan het kijken van emotionele films en boeken en de soort gesprekken met bijvoorbeeld vriendinnen zijn vaak anders.

Toch zijn er ook overeenkomsten tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld in het favoriete tijdstip en de favoriete locatie om te huilen. Vingerhoets vergeleek tienduizend huilepisodes en daaruit blijkt dat we bij voorkeur huilen tussen zes en tien uur ’s avonds in ons eentje of in het bijzijn van onze romantische partner of moeder.

Dit verhaal is onderdeel van een verhalenreeks voor de Omroep Brabant-podcast Op De Man Af. In deze podcast banen journalisten Eva de Schipper en Evie Hendriks zich een weg door het hoofd van de man. Dat doen zij door eerlijke gesprekken te voeren met mannen van jong tot oud, door de mannen in hun eigen leven aan de tand te voelen, door stiekem mee te luisteren met mannen én door kritisch naar zichzelf te kijken. Verslaggever René Snippert helpt de dames door de markt voor mannen en zelfontwikkeling te verkennen.