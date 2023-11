In je eentje naar relatietherapie: Jan (37) is single en heeft er veel aan

Alles in het leven van de 37-jarige Jan gaat goed: zijn werk in het onderwijs, zijn vrienden en familie. Alleen in de liefde wil het maar niet lukken. Door vervelende ervaringen in eerdere relaties bleef de Tilburger tijdens het daten tegen problemen aanlopen. Therapie helpt hem om oude patronen te doorbreken. "Er werden zelfs poppetjes gebruikt om de vrouwen in mijn leven te visualiseren. Eentje stond zo ver van mij af dat ze van de tafel viel", vertelt hij lachend.

Eva de Schipper & Evie Hendriks Geschreven door

Jan liep vaak op zijn tenen bij vrouwen. Iets wat hij ontdekte in relatietherapie. "Ik heb een relatie gehad waarin emotionele manipulatie speelde. Dan zei mijn vriendin dat ik iets gezegd had wat ik nooit gezegd had. Of ideeën om bijvoorbeeld samen te koken werden afgeslagen, omdat zij dat beter kon", legt hij uit. Hierdoor schakelde Jan over naar de automatische piloot.

"Mijn zelfvertrouwen was weg. Als ik maar leuk genoeg deed, dan werd ik ook leuk genoeg gevonden. Dan bleef ze wel. Maar dat werkte juist verstikkend." Jan merkte dat hij verrassend competitief was: "Ik wilde de beste geliefde zijn." Toen zijn relatie uitging, voelde het alsof hij gefaald had. "Ik heb het niet voor elkaar gekregen om deze relatie tot een succesvol einde te brengen." Dit verhaal is onderdeel van een verhalenreeks voor de Omroep Brabant-podcast Op De Man Af. In deze podcast banen journalisten Eva de Schipper en Evie Hendriks zich een weg door het hoofd van de man. Dat doen zij door eerlijke gesprekken te voeren met mannen van jong tot oud, door de mannen in hun eigen leven aan de tand te voelen, door stiekem mee te luisteren met mannen én door kritisch naar zichzelf te kijken. Samen met zijn relatietherapeut ontdekt Jan steeds meer van deze patronen. "Dat gaat best speels, want je probleem is niet levensbedreigend. Het is ook grappig dat je in relatietherapie gaat, maar je eigenlijk vooral bezig bent met jezelf." Zijn therapeut stelt vragen en tekent veel uit. "Er werden zelfs poppetjes gebruikt om de vrouwen in mijn leven te visualiseren. Eentje stond zo ver van mij af dat ze van de tafel viel', lacht hij. Huiswerk heeft Jan niet, maar de periodes tussen de sessies doen hem wel goed. Zo schrijft hij zijn inzichten op in een notitieboek en gaat hij op date met zichzelf. "Dan ben ik gewoon thuis, maar doe ik net iets meer mijn best. Ik maak lekker eten, kijk een film en schrijf kaartjes aan mezelf met motiverende woorden erop. Als je vrijgezel bent mis je soms de steun van een partner dus die geef ik aan mezelf."

Jan voelt wel dat er een taboe op rust. "Ik zie vrouwen vaker een date met zichzelf houden. Bij mannen is dat onderontwikkeld, denk ik." Hij vertelt daarom bewust aan veel mensen dat hij in relatietherapie zit. "Ik ben een beter persoon nu ik opener ben. Ik krijg veel steun van mijn vrienden. Die zagen eerder al wat rode vlaggen, maar daar heb ik te lang niet naar geluisterd."