Man uit Reusel rijdt veel te hard en weer onder invloed: twee jaar cel

Voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk met een enorme snelheid is een man van 36 uit Reusel veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Ook mag hij vier jaar niet achter het stuur zitten. De rechtbank in Utrecht heeft dit bepaald: "Hij had gewaarschuwd moeten zijn."

Het ongeluk gebeurde op 10 september 2021 in het Utrechtse Meerkerk. De man reed even voor de botsing met zijn auto nog 132 kilometer per uur, waar maximaal 60 kilometer per uur is toegestaan. Hij was onder invloed en had geen geldig rijbewijs, omdat hij al eens op dronken rijden was betrapt.

De automobilist uit Reusel verloor op de Parallelweg in Meerkerk na het passeren van een brug de controle over zijn wagen. Hij raakte in een slip en kwam op de verkeerde weghelft. Hier botste de auto frontaal op een tegenligger. De rechtbank spreekt van roekeloos rijgedrag, vooral ook omdat de bestuurder bijna vijf keer teveel alcohol had gedronken dan is toegestaan.

Hond komt om het leven

De twee inzittenden van de tegenligger raakten zwaargewond. Hun letsel varieerde van diverse breuken en kneuzingen tot een verbrijzelde hand en een zware hersenschudding. Eén van hen liep een posttraumatische stressstoornis (PTSS) op. Beiden waren maanden uit de roulatie en ze hebben nog dagelijks last van die traumatische gebeurtenis. Eén van hun honden die in hun auto zaten, kwam bij de aanrijding om het leven.

De bestuurder uit Reusel liep ook ernstige verwondingen op. Hij zat alleen in de auto.

De officier van justitie had ook twee jaar cel en vier jaar rijontzegging geëist. De advocaat bepleitte een mildere straf, onder meer omdat zijn cliënt uit Reusel zelf ook fysiek en mentaal heeft geleden onder het ongeluk. Bovendien heeft hij oprecht spijt.

De rechtbank liet zich hierdoor niet beïnvloeden en legde dezelfde straf op als was geëist door justitie: “De verdachte was een gewaarschuwd mens.”

