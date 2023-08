Nabestaanden kijken verdachte in de ogen die compleet gezin doodreed

De nabestaanden van het gezin uit Raamsdonksveer dat om het leven kwam bij een ongeluk op de A59, konden donderdag de verdachte voor het eerst in de ogen kijken. In de rechtbank van Breda vond een inleidende zitting plaats, waar de man voor het eerst ook zelf verscheen.

De 33-jarige Thomas de G. uit Zevenbergschen Hoek liep nerveus en met een verbeten gezicht de zaal in. Die zat helemaal vol met mensen. Nabestaanden, pers en de familie van de verdachte. Veel zei hij niet.

Thomas de G. reed op 10 maart dit jaar roekeloos over de A59 bij Sprang-Capelle. Hij veroorzaakte daarbij een ongeluk, waarbij een heel gezin uit Raamsdonksveer om het leven kwam. Een 10-jarig meisje, haar 13-jarige broer en hun 46-jarige vader en moeder overleefden het niet. Bij het ongeluk waren nog twee andere auto's en een vrachtwagen betrokken. De auto van het gezin vloog in brand. Hoe dat precies gebeurd is wordt nog steeds onderzocht.

254 kilometer per uur

Tijdens de tweede voorbereidende zitting liet de officier van justitie weten dat Thomas de G. één seconde voor het ongeluk nog heeft geremd. “Vlak voor het ongeluk reed hij 254 kilometer per uur. Op het moment van de botsing reed hij nog 205”, zei de officier.

De verdachte zou ondertussen zijn snelheidsmeter hebben gefilmd met zijn telefoon. Ook bleek dat hij had gedronken. De verdachte boog zijn hoofd verbeten naar beneden op het moment dat hij de feiten aanhoorde.

Onderzoek gedaan

Ook werd duidelijk dat er een psychiatrisch en psychologisch onderzoek is gedaan. De uitkomst is nog niet bekend. Ook het antwoord op veel vragen is niet duidelijk.

Op 6 november is er weer een inleidende zitting. De rechter sprak zijn hoop uit dat de zaak in december inhoudelijk behandeld kan worden. Dan moet ook duidelijk worden wat het psychiatrisch onderzoek heeft opgeleverd.

De ravage na het ongeluk was groot.