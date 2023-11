Explosief ontploft bij de voordeur: nachtclub Oxy blijft voorlopig dicht

De Tilburgse nachtclub Club Oxy houdt de deuren voorlopig gesloten. Dat doet ze op eigen initiatief. Bij de club vond in de nacht van maandag op dinsdag een explosie plaats. Een deel van de gevel raakte vernield, net als een glazen deur.

De explosie vond plaats om kwart voor vijf die nacht. Er vielen geen gewonden. De politie doet nog altijd onderzoek naar de explosie. "We hebben nog geen verdachten in beeld. We doen ook sporenonderzoek en dat neemt altijd wat langere tijd in beslag", aldus een woordvoerder van de politie.

Burgemeester Theo Weterings gaat over de openbare orde en veiligheid in de stad. Andere horecazaken in Tilburg werden eerder dit jaar door hem gesloten nadat er explosies hadden plaatsgevonden.

Een woordvoerder van de burgemeester laat weten dat ze het onderzoek van de politie afwacht. "Op basis daarvan kijken we of het nodig is om bestuurlijke maatregelen te nemen."

De reden dat de club gesloten blijft, is niet duidelijk. Ze is telefonisch niet bereikbaar voor commentaar. Op social media meldt de club dat ze 'wegens onvoorziene omstandigheden voor onbepaalde tijd gesloten blijft'. Ze zegt bezoekers volgende week op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen. Als mensen kaartjes hebben gekocht voor de club, krijgen ze het geld deze week terug.

Onze verslaggever nam een kijkje bij Club Oxy na de explosie: