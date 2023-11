112-nieuws: veel boetes voor rijden met smartphone • drukke file avond

15.02

In een huis aan de Goudenregenstraat in Tilburg is maandagavond een groene mamba ontsnapt. Dit is een zeer giftige slang. Mensen in de omgeving moeten extra opletten en niet in de buurt van de slang komen. Dat zeggen de gemeente Tilburg en de politie in een oproep. Volgens de eigenaar van de slang is de kans overigens groot dat hij zich ergens in zijn huis heeft verstopt.

De groene mamba is gevaarlijk, dit is waarom