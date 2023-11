112-nieuws: fietser gewond na botsing • treinverkeer bij Heerle gestremd

18.40

Op de snelweg A59 is het tijdens de donderdagavondspits aanschuiven in de richting van Zonzeel. Tussen Engelen en Drunen-West was er op een bepaald moment een vertraging van ongeveer een uur. Tegen kwart voor zeven was de extra reistijd teruggelopen naar ongeveer een half uur. Er stond toen nog een file van 8 kilometer. De rechterrijstrook was afgekruist wegens een spoedoperatie.

Op de snelweg A58 moest bij Etten-Leur een tijdje de linkerrijstrook worden afgesloten. Dit was volgens Rijkswaterstaat nodig door een ongeval. Vanaf Rucphen was het in de richting van Breda enige tijd aansluiten in de file en bedroeg de maximale vertraging een uur. Na half zeven kon het verkeer lekker doorrijden.