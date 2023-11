Bedrijf beschoten: politie neemt auto's in beslag met Duitse kentekens

Een bedrijfspand aan de Kobaltstraat in Tilburg is woensdagnacht beschoten, in het pand zitten zeker zeven kogelgaten. De politie doet donderdag volop onderzoek in en om het pand. Een aantal auto's is door de politie meegenomen, het gaat om Audi's met een Duitse kentekenplaat.

Het bedrijfsverzamelgebouw in de wijk Wandelbos Noord werd in de nacht van woensdag op donderdag rond half vier onder vuur genomen. Een toevallige voorbijganger heeft de politie gebeld dat er schoten zijn gehoord. Op dat moment was er niemand in het pand aanwezig.

In het gebouw zijn verschillende bedrijven gevestigd. Volgens een andere huurder in het pand, worden er op het adres dat beschoten is auto's verhuurd. "Maar daar hebben we nooit overlast van. We zien hier wel vaak jonge gasten die een auto komen halen, en dan laten ze die auto even horen in de straat." De eigenaar van het bedrijf kent ze niet.

Witte bestelbus

In het raam zitten zeven flinke kogelgaten, ook het kozijn van een raam is beschadigd geraakt. Op straat lagen achtergebleven kogelhulzen. Woensdagnacht deed de politie al onderzoek rondom het pand. Donderdag focust de politie op sporen in het gebouw.

Voor zover bekend zijn drie auto's meegenomen door de politie. Volgens de bergers zouden de auto's in beslag genomen worden. Ook aan de achterkant van het pand is onderzoek gedaan bij een witte bestelbus.

In de buurt wordt gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn, de politie roept mensen ook op om deze met ze te delen. Ze op zoek naar getuigen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Duitse auto's populair

Duitse auto's zijn populair bij jonge mannen die willen racen. Dat ging al vaker mis. Zo kwamen in september vorig jaar twee vrouwen en twee kinderen in Oud Gastel om het leven nadat een 27-jarige Roosendaler met een gehuurde Duitse Mercedes hun Toyota Yaris ramde.

Burgemeesters van de regio West-Brabant gaven toen aan dat tussenhandelaren die in Nederland snelle auto's verhuren met Duitse kentekens, onderdeel zijn van het probleem.

De politie laat weten dat ze nog geen idee heeft wat voor bedrijf er in het beschoten pand zit. "Maar we denken wel dat er iets niet in orde is", aldus een woordvoerder.

Achter het gebouw ligt het Paletplein, waar ook een Poolse supermarkt is gevestigd waar in 2021 een explosie plaatsvond. Vorig jaar zomer werd er op het nabijgelegen plein ook tot twee keer toe in de lucht geschoten. Een 28-jarige man werd daarvoor toen opgepakt.