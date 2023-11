Bedrijf in Tilburg beschoten, kogelhulzen liggen op straat

Een bedrijfspand aan de Kobaltstraat in Tilburg is woensdagnacht beschoten. Niemand is gewond geraakt.

Het gebouw in de wijk Wandelbos Noord zou rond half vier onder vuur zijn genomen. Op beelden is te zien dat het gebouw zes flinke kogelgaten telt. Op straat liggen achtergebleven kogelhulzen. De politie doet onderzoek rondom het beschoten pand, de straat is afgezet met politielint. Er zijn geen aanhoudingen verricht, de politie roept getuigen op zich te melden.

Foto: SQ Vision