Man ramt politiewagens en rijdt veel te hard: jaar de cel in

Een man van 26 uit Kosovo zat eind november vorig jaar achter het stuur van een wagen die werd achtervolgd door een aantal politieauto’s. De chauffeur reed zo hard en zo gevaarlijk over de snelwegen A27 en A58 dat drie agenten bang waren dat ze de achtervolging niet zouden overleven. De rechtbank in Breda neemt dit hoog op en legde de man een gevangenisstraf op van een jaar. Ook moet de Kosovaar twee agenten een schadevergoeding betalen van ruim 900 euro.

Voor de officier van justitie was het ook een uitgemaakte zaak: de man heeft tijdens de achtervolging geprobeerd twee politiewagens te rammen en hij reed harder dan 200 kilometer per uur. “Hij had volledig maling aan gezag en het leven van anderen”, stelde de officier en eiste tweeëneenhalf jaar cel. Dat vond de rechtbank al te gortig, omdat hij poging tot doodslag niet bewezen achtte. Net als justitie was de rechter wel van mening dat de man betrokken was bij twee diefstallen in brandweerkazernes en het stelen van kentekenplaten.

De Kosovaar, die in Duitsland als havenarbeider werkt, ontkende dat hij een actieve rol heeft gespeeld en zelfs dat hij heeft gereden. Dat was echt iemand anders, claimde hij. Maar wie, dat wilde hij tijdens de zitting niet vertellen. Het was in ieder geval niet een 23-jarige Duitser, die twee weken geleden ook voor de rechter was gedaagd. De mannen waren volgens de officier van justitie en de rechtbank vanuit Duitsland naar Nederland afgereisd om diefstallen te plegen. De Kosovaar hield bij hoog en bij laag vol dat dat niet zo was: hij wilde gewoon ‘een beetje gaan chillen.’

Diefstallen

Volgens de rechter hebben ze uit brandweerkazernes in de Limburgse plaatsen Weert en Nederweert elektrische knipscharen ontvreemd. In Breda haalden ze de kentekenplaten van een auto af om die op hun wagen vast te maken. Daarna reden ze door naar Raamsdonksveer waar ze ook bij een bedrijf in hydraulische gereedschappen wilden toeslaan. Ze werden gestoord door een alarm dat afging, waarna de politie de jacht op hen inzette. Er volgde een achtervolging waarbij binnen de bebouwde kom 70 kilometer per uur werd gereden. Op snelwegen werd zelfs de 207 kilometer per uur aangetikt.

In België kreeg de politie hulp van haar Belgische collega's die de vluchtauto met een spijkermat tot stoppen brachten. Daarna konden twee inzittenden in een weiland worden aangehouden. Zij kregen maandag hun straf te horen.

De Kosovaar gaat dus een jaar de cel in; de Duitser kreeg een gevangenisstraf van een half jaar. Hij werd alleen veroordeeld voor de betrokkenheid bij de (pogingen tot) diefstallen.

