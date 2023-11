112-nieuws: auto brandt uit in Tilburg • gewonden bij crash in Goirle

04.26

Twee mensen zijn afgelopen nacht gewond geraakt bij een crash op de Tilburgseweg in Goirle. De auto waarin zij zaten raakte bij een wegversmalling een boom langs de weg. Bij die botsing brak het bovenste deel van de boom af. De auto kwam dwars op de weg tot stilstand. De bestuurder en de passagier zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie liet daar bloed afnemen van de bestuurder, omdat die vermoedelijk onder invloed van alcohol was toen het ongeluk gebeurde. De brandweer heeft de boom met een kettingzaag in stukken gezaagd.

Tijdens dit klusje werd de brandweerauto bijna aangereden door een automobiliste. Daarop liet een brandweerman haar stoppen. Ze was duidelijk onder invloed en kon niet meer op haar benen staan. De politie heeft haar aangehouden. Ze had de arm van de agent nodig om op de been te blijven.