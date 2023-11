112-nieuws: dronken vrouw fietst over N329 • man wil auto in brand steken

16.45

Een jonge automobiliste is vanmiddag met haar auto in een sloot terecht gekomen aan de Muggenberg in Heeze. Dat meldt de website Heeze-Leende24. De vrouw raakte door onbekende oorzaak van de weg, draaide en kwam in de diepe sloot naast de weg terecht. Haar auto belandde uiteindelijk in tegenovergestelde rijrichting in de sloot.

Een omstander schoot te hulp, de vrouw wist zelf uit haar auto te komen. Het is al het tweede voertuig dat vandaag in de sloot belandt. Vanmorgen reed een auto met aanhanger en al de sloot in aan de Randweg.