112-nieuws: dronken en geen geldig rijbewijs • code geel voor gladheid

08.20

Op de Bosschebaan in Sint-Michielsgestel is een auto van de weg geraakt. De wagen reed daarna een aantal verkeersborden uit de grond en kwam tegen een bushalte tot stilstand. De bestuurder was er gloeiend bij: hij bleek bijna vier keer teveel te hebben gedronken en reed al vier jaar zonder geldig rijbewijs. Het is niet bekend waar de man vandaan komt en hoe oud hij is.