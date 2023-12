112-nieuws: dronken en geen geldig rijbewijs • vanaf 2 uur weer code geel

10.45

Met een gestolen bestelwagen van een pizzeria in Etten-Leur is gisteravond een ravage aangericht op de snelweg E19 in de richting van Antwerpen. De bestuurder van de bestelwagen veroorzaakte verschillende aanrijdingen. De wagen sloeg uiteindelijk over de kop. De Belgische politie laat weten dat de chauffeur is aangehouden en naar een ziekenhuis is gebracht.