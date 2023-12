Thomas de G. reed heel gezin dood: 7 jaar cel en tbs geëist

7 jaar cel en tbs met dwangverpleging: dat is de eis tegen Thomas de G. uit Zevenbergschen Hoek. Hij reed in maart een heel gezin uit Raamsdonksveer dood. Op dat moment reed hij precies 203 kilometer per uur en hij had veel bier op.

”Het was niet de vraag of hij een aanrijding zou veroorzaken, maar wanneer”, zei de officier van justitie. “Hij is pas een seconde voor de botsing gaan remmen. Hij kent de gevaren van alcohol als geen ander.”

Deskundigen vinden het 'noodzakelijk' dat De G. tbs krijgt, omdat er kans is dat hij opnieuw met alcohol op achter het stuur stapt. Ook heeft hij borderline en is hij narcistisch. Daarom kiest justitie ook voor tbs met dwangverpleging en mag hij daarna 10 jaar niet rijden.

Thomas de G. scheurde op 10 maart dit jaar zwaar beschonken over de A59. Hij veroorzaakte bij Sprang-Chapelle een ongeluk, waarbij een compleet gezin uit Raamsdonksveer om het leven kwam. Een 10-jarig meisje, haar 13-jarige broer en hun vader en moeder (beide 46) overleefden het niet.

Flink gedronken

Thomas de G. gaf op de A59 vol gas: hij reed ruim 250 kilometer per uur. Hij reed naar huis na een bezoekje aan een vriend. Hij had flink gedronken.

Opvallend genoeg filmde hij de snelheidsmeter met zijn telefoon. De filmpjes zijn getoond in de rechtbank. “Ik was trots wat de auto kon”, zo zei hij.

Verjaardag

Het gezin was net uit eten geweest vanwege verjaardag van vader. Het gezin wilde op de terugweg een vrachtwagen inhalen, toen De G. kwam aanscheuren. De verdachte remde en botste daarna met 203 kilometer per uur tegen de Hyundai van het gezin aan.

De officier vertelde dinsdag meer over de andere betrokken voertuigen. “De auto werd tegen de linkerkant van de vrachtwagen gedrukt. Door de klap breekt de achterste laadklep van de oplegger af. De auto slaat daarna over de kop en wordt nog eens aangereden door een Volkswagen Polo.” De auto van het gezin eindigde uiteindelijk tegen de vangrail en vloog in brand.

Redden ging niet

Thomas de G. en omstanders probeerden de deuren van de auto nog open te trekken, maar het was al te laat. Raamsdonksveer was na de dood van het gezin in diepe rouw.

Het was enorm druk in de rechtszaal dinsdagmiddag: vrijwel alle plekken waren bezet. Emotionele slachtofferverklaringen gingen door merg in been, terwijl foto’s van het gezin getoond werden.

Tranen

“Eigenlijk zou ik nu Sinterklaas moeten vieren. Dat heb jij ons ook afgenomen”, vertelt de oma, die ook een verklaring voorlas. “Ons gezin is beschadigd en niet meer compleet.”

De verdachte barstte meerdere keren in tranen uit. “Dit had allemaal nooit mogen gebeuren. Ik vind het verschrikkelijk dat zij zich zo voelen.”

“Geen straf zal hoog genoeg zijn”, zo zeiden nabestaanden van het gezin tijdens de zitting.

De uitspraak volgt later.

De tante van het gezin las een emotionele slachtofferverklaring voor: