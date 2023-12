Toch geen nieuwe coffeeshop in Berkel-Enschot, gemeente weigert vergunning

Er komt voorlopig geen nieuwe coffeeshop in winkelcentrum Koningsoord in Berkel-Enschot. Dat heeft de gemeente Tilburg laten weten in een brief aan omwonenden. De gemeente heeft de vergunning geweigerd omdat de ondernemer de aanvraag tussentijds heeft veranderd. Dat mag niet. Burgemeester Weterings ging donderdagavond hoogstpersoonlijk naar de dorpsraad om het nieuws te vertellen.

Of de plannen definitief zijn afgekeurd, of dat er mogelijk toch nog een coffeeshop op een andere locatie komt, is nog niet duidelijk. Voor nu gaat het plan om een coffeeshop in winkelcentrum Koningsoord te openen in ieder geval niet door. Reden voor het weigeren van de vergunning is dat de naam van de aanvrager van de vergunning is veranderd tijdens het proces. Burgemeester Weterings: "Mijn besluit om geen vergunning te verlenen is wat mij betreft definitief met deze partij maar hij heeft nog wel de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken."

In november protesteerden honderden inwoners van het dorp tegen de komst van de coffeeshop tijdens twee raadsvergaderingen in Tilburg. Ook ondertekenden bijna 4500 inwoners een petitie tegen de coffeeshop. De dorpsbewoners zijn bang voor veel verkeersoverlast door bezoekers van de coffeeshop. Ook zou de verkoop van wiet de jeugd van het dorp in gevaar brengen en klanten in het winkelcentrum afschrikken.

Extra coffeeshops

In juni was via loting beslist dat er twee coffeeshops bij mochten komen in Tilburg, bovenop de elf die er al zijn. Voor het eerst zou er wiet verkocht mogen worden buiten de Tilburgse binnenstad. Een coffeeshop kwam op het Verdiplein in Tilburg Noord en een in het nieuwe winkelcentrum Koningsoord in Berkel-Enschot. De coffeeshop op het Verdiplein viel al snel af, omdat die te dicht bij een jongerencentrum zou komen. Maar de plannen voor de vestiging van de coffeeshop in het nieuwe dorpshart van Berkel-Enschot gingen wel door. Nu de ondernemer dus geen vergunning heeft gekregen kan de volgende van de lotingslijst zijn plannen ontvouwen. Volgens burgemeester Weterings zou het zo maar kunnen dat ook de volgende een pand op Koningsoord op het oog heeft.

Uitstel kan soms afstel worden

Hans Smolders van de LST voerde binnen de gemeenteraad oppositie tegen de komst van de coffeeshop op Koningsoord. Hij reageert met gemengde gevoelens op het besluit van de burgemeester. "Het is natuurlijk uitstel want er is nog een kandidaat die geloot heeft met een ander pand op Koningsoord. Maar uitstel kan soms afstel worden. Dat hopen we dan maar."

Dorpsraad

Ben Hamers van de dorpsraad Berkel-Enschot is voorzichtig optimistisch: "We zijn in eerste instantie heel erg blij dat we de eerste helft gewonnen hebben maar ook niet meer dan dat. Maar er is in ieder geval veel betere contact met de gemeente. Dus we hebben alle informatie gehad die we moesten hebben. Ik denk dat we van de eerste ondernemer geen last meer gaan hebben, maar juist voordeel. Zijn bezwaar gaat wat tijd in beslag nemen. En tot die tijd gebeurt er niets met andere aanvragen. Maar we hebben de tweede helft nog voor de boeg."