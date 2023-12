Gemeente baalt van uitspraak rechter: 'Asielnood wordt alleen maar groter'

De gemeente Maashorst baalt dat de rechter een streep heeft gezet door het plan om vanaf maandag 300 asielzoekers onder te brengen in een hotel in Uden. Maar volgens de advocaat van de omwonenden heeft ze dat helemaal aan zichzelf te danken. “Als de gemeente dit maanden eerder goed had opgepakt, waren deze mensen nu wel goed opgevangen”, zegt Danny Snijders.

300 asielzoekers zouden vanaf maandag worden gehuisvest in het hotel van Van der Valk in Uden. De rechter steekt daar een stokje voor, omdat de gemeente een potje heeft gemaakt van de procedure. Er ligt namelijk nog geen vergunning, het bestemmingsplan moet nog gewijzigd worden en het onderzoek naar de gevolgen voor de omgeving is nog niet klaar. Bovendien hebben de bewoners nog niet de kans gehad om bezwaren in te dienen.

"Met de uitstel van de opening wordt de druk op de asielzoekerscentra alleen maar groter."

“Wij vinden de uitspraak zeer teleurstellend”, reageert de gemeente. “De druk om asielzoekers humaan op te vangen is alleen maar toegenomen en met de uitstel van de opening wordt die druk nog groter.” Ook het COA betreurt de uitspraak van de rechter. “We weten allemaal hoe hoog de nood is, zeker als je kijkt naar de beelden van Ter Apel. Dit was een welkome aanvulling geweest, maar helaas”, zegt woordvoerder Caroline van Dullemen. Het uitstel had volgens de advocaat van de bewoners voorkomen kunnen worden als de gemeente beter had gehandeld. “Als ik de burgemeester was, zou ik achter mijn oren krabben. Want nu is ervoor gezorgd dat die 300 asielzoekers voorlopig nergens terecht kunnen. Als de gemeente dit maanden eerder goed had opgepakt, was dit niet gebeurd. En dan waren die mensen nu wel goed opgevangen.”

"Het moet geen Ter Apel worden en dat zou hier wel gebeuren."