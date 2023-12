Weer tegenslag voor Peter Gillis: Bibob-onderzoek voor park Valkenswaard

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het definitief. De gemeente Valkenswaard wil dat Peter Gillis een exploitatievergunning aanvraagt voor zijn vakantiepark Brugse Heide. Alle raadsleden stemden donderdagavond in met het plan. Dit betekent dat de gemeente ook een zogenaamd Bibob-onderzoek laat uitvoeren naar de handel en wandel van de campingondernemer. In Asten leidde de uitkomst van zo'n onderzoek ertoe dat zijn park Prinsenmeer binnenkort de deuren moet sluiten.

Een Bibob-onderzoek moet duidelijk maken of het gevaar bestaat dat een ondernemer zijn vergunningen gebruikt voor criminele doeleinden. Het onderzoek wordt altijd gedaan als iemand een exploitatievergunning voor een vakantiepark aangevraagd heeft. Zo'n vergunning is vanaf 2024 verplicht in Valkenswaard, zo besliste de gemeenteraad donderdagavond. Gillis zal dus een vergunning aan moeten vragen voor zijn park Brugse Heide, waarop een Bibob-onderzoek volgt. In Asten leidde de uitkomst van precies zo'n onderzoek ertoe dat park Prinsenmeer binnenkort dicht moet. De horeca op de Brugse Heide moest eerder al sluiten na een onderzoek. Andere gemeenten

Deze Gillis-parken worden op dit moment met sluiten bedreigd: Heelderpeel, Maasgouw (Limburg) Hier loopt op dit moment een Bibob-onderzoek om een exploitatievergunning.

Blauwe Meer, Lommel (België) Dit park moet voor juli 2024 dicht en ontruimd zijn, zo oordeelde de rechter in België afgelopen zomer al.

De Berckt, Peel en Maas (Limburg) De gemeente wil dat Gillis binnenkort en exploitatievergunning aan gaat vragen, waarna een Bibob-onderzoek volgt. De horeca op dit park is al dicht. Vorige week werd bekend dat het park Prinsenmeer per direct dicht moest: