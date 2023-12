Faillissement Vacansoleil: concurrent neemt alle tenten en stacaravans over

De duizenden stacaravans en tenten van de failliete touroperator Vacansoleil uit Eindhoven zijn overgenomen door de Franse concurrent Homair. Voor veel campings en vakantiegangers is dat een enorme opluchting. De kans bestond dat alle staplekken, tenten en stacaravans van Vacansoleil deze zomer leeg zouden blijven. Dat had flinke gevolgen kunnen hebben, want een kleiner aanbod betekent ook hogere prijzen en overvolle campings. Ook curatoren Ben Arends en Lodewijk Hox zijn opgelucht: "Het was een enorme legpuzzel."

Vacansoleil in Eindhoven ging afgelopen september failliet, maar draaide best goed. "Als je de schuldenlast niet meerekent, werd nog een positief resultaat behaald", zegt de Eindhovense curator Hox. Vacansoleil had veel schulden. Dat kwam onder meer door de coronapandemie en omdat het ooit zelf campings opende die geen succes werden. "Door de gestegen rentes werd die schuldenberg onhoudbaar. Een volledige doorstart bleek volgens de curatoren al snel niet haalbaar. Het online reisbureau Maeva, onderdeel van het bedrijf achter Center Parcs, nam in oktober de naam, het klantenbestand en een paar medewerkers over. De Franse touroperator Homair neemt nu de duizenden tenten, stacaravans en huisjes over van Vacansoleil. Homair is onderdeel van European Camping Group, dat ook achter Eurocamp, Vacanceselect en het Bredase Roan zit.

"Alle accommodaties zouden dit seizoen weer te boeken moeten zijn."

Daarmee lijkt het campingvakantie-imperium van Vacansoleil een tweede leven te krijgen in Franse handen. "Het doel van Homair is om alle accommodaties dit seizoen weer gewoon aan te bieden onder hun eigen naam." Dat wordt wel een uitdaging volgens Hox. "Want in januari worden er weer massaal vakanties geboekt en dan moet alles wel op orde zijn." Die tijdsdruk hebben de curatoren ook gevoeld. "Alle verblijven moesten winterklaar gemaakt worden. Denk aan tenten afbreken, caravans en huisjes schoonmaken en het gas afsluiten. Doe je dat niet, dan daalt de waarde." Hox kreeg daarbij hulp van Vacansoleil-personeel. "Zij weten na al die jaren het beste hoe je zoiets organiseert."

"Het had een monsterklus geworden en zou minder opleveren."

Dat Homair alle accommodaties overneemt is een flinke opluchting, vertelt Hox. "Anders moesten we een team door Europa sturen en per camping de accommodaties laten veilen. Dat was een monsterklus geworden met alle verschillende regels en talen. En zou ook minder opleveren voor de schuldeisers." Ook vakantieganger lijken er baat bij te hebben, want het aanbod van luxe campingvakanties blijft op peil. Vacansoleil had op meer dan 600 verschillende campings door heel Europa duizenden accommodaties staan. "We hebben een bureau moeten inhuren om een goed overzicht te krijgen", zegt Hox. Ook moest uitgezocht worden wat Vacansoleils schuld bij iedere camping was. Het totale prijskaartje bleek zo'n veertien miljoen euro.

"Zolang er een schuld bij de camping is, heb je niets aan de tent of caravan."