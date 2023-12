Vapen is verboden op en rond deze middelbare school: 'De rem erop zetten'

Op en rond het 2College Durendael in Oisterwijk en Berkel-Enschot heeft de school een verbod op e-sigaretten, de vape-pen, ingesteld. Het 2College voelt zich daartoe gedwongen omdat er landelijk geen oplossing voorhanden is, zegt de school in een brief aan de ouders. Veel jongeren snappen het verbod, maar echt helpen zal het waarschijnlijk niet. De jongeren vapen nu een stukje verderop. “Het is echt een groeiend probleem. We proberen er zo de rem op te zetten.“

”We zien dat het vapen sinds een jaar of anderhalf is overgewaaid van Tilburg naar Oisterwijk. Ik kan het gebruik niet in percentages uitdrukken, maar het is veel. We willen die ontwikkeling zoveel mogelijk een halt toe roepen”, zegt vestigingsdirecteur Ben Leenen van 2College. “We passen daarvoor eigenlijk dezelfde regels toe als bij roken.” Als een leerling wordt betrapt volgt een schorsing en worden de ouders ingelicht. “Ook zorgwekkend is dat we steeds meer verhalen horen over de handel in vapers. Dan volgt dezelfde straf en wordt ook de politie ingeschakeld, want onder de 18 is de handel erin gewoon strafbaar.” Dat doet de school ook als de leerling buiten school vapers handelt.

“Logisch”, reageert leerling Jack op de strengere maatregelen. “Heel veel jongeren doen het, echt heel veel”, weet hij. Zelf heeft hij ook gevapet, maar is hij gestopt. “Ik zag wat er kon gebeuren en toen ben ik maar opgehouden. Ik mis het ook niet.” Ook Ramon is het eens met het verbod. “Er kwamen ook veel klachten van de tandarts hiernaast, dus ik snap het wel.” De tandarts zit naast de school waar veel leerlingen stonden te vapen. Hij ziet dat het vapen met name het afgelopen jaar enorm is toegenomen. Zelf zegt Jack dat hij het niet doet, maar ‘heel veel jongeren wel’.

“Ik geloof het wel, het is hartstikke slecht”, zegt Axel. Hij zegt ook niet te vapen, maar verder eigenlijk iedereen om hem heen wel. “Het is vooral goed dat het voor de onderbouw wat strenger wordt”, vindt hij. Jongeren erkennen dat groepsdruk een rol speelt bij het vapen. “Iedereen doet het, je komt er altijd wel mee in aanraking: via klasgenootjes of vriendjes”, zegt een andere leerling. Die groepsdruk versterkt het gebruik, maar het ligt ook aan de aantrekkingskracht van het product, zegt schooldirecteur Leenen. “Het was eerst een product om met roken te stoppen en nu hebben ze er een zoet stokje en een verlokkelijk smaakje aan toegevoegd. Dat is funest.”

