Eerste legale wiet verkocht in Breda: 'Historische dag'

Eindelijk was het zover, de eerste legale wiet is vrijdagochtend verkocht in coffeeshop De Baron in Breda. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid mocht de eerste doos met wiet openen. Hij sprak van een historische dag.

Minister Kuipers spreekt van een historische dag: "Een dag waar we al ontzettend lang over praten. Alleen al in het perspectief van volksgezondheid is dit ontzettend belangrijk. Wij zijn benieuwd wat dit doet met allerlei volksgezondheidsaspecten, zoals het gebruik en de zuiverheid van een product en het voorkomen van verontreiniging."

In Breda doen alle acht coffeeshops meteen mee met de wietproef. Ze krijgen een half jaar waarin naast de legale wiet ook de oude wiet mag worden verkocht. Depla: "Maar ik ga ervanuit dat mensen kiezen voor de wiet, waarvan ze weten hoe het is geteeld. Als de kwaliteit maar goed is, dan gaan de mensen daar echt wel voor kiezen."

Depla is blij dat het eindelijk zover is: "Het is een bijzondere en historische dag. We leven hier al lang naar toe, al sinds 2012. We moesten niet alleen zorgen dat het legaal verkocht mocht worden, maar ook legaal geteeld mocht worden. Het moet niet geteeld worden door criminelen."

Weterings hoopt dat de overheid snel overgaat op legale wiet in het hele land. "We hebben veel te lang de onderwereld de coffeeshop in laten gaan. Al het illegaal verdiende kapitaal heeft ertoe geleid dat allerlei andere criminaliteit zich heeft kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld de harddrugs. Daarom moet het rijk vaart maken met het legaliseren van softdrugs."

In Tilburg doen vanaf vandaag zes van de elf coffeeshops mee. Sommigen zijn nog bezig met de omschakeling. Weterings: "Een aantal anderen proberen het voor of na 1 januari te doen. Er is best wel veel extra werk, zoals de administratie."



Tien telers hebben een vergunning gekregen van de overheid om legale wiet te kweken. Dat geldt onder andere voor het bedrijf Fyta in Waalwijk. Uiteindelijk leveren zij landelijk aan coffeeshops in elf verschillende gemeenten.

Voor consumenten - de rokers- is er wat te kiezen. Fyta heeft 42 smaken wiet in de aanbieding. Dat moet voortaan met een etiket waarop alle info staat over bijvoorbeeld het gehalte werkzame stof. Maar ook de oogstdatum en de verpakkingsdatum.

Over de prijs hoeft de consument zich geen zorgen te maken, zegt Depla: "De prijzen van de legale wiet zijn prima in vergelijking met de illegale wiet."

