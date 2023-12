Bredanaar die Tim Hofman wilde doden, wordt psychisch onderzocht

De man uit Breda die ervan wordt verdacht dat hij Tim Hofman zou willen doden, gaat in januari naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt hij dan psychisch onderzocht.

Dat heeft zijn advocaat Emma Hoffman bevestigd na berichtgeving van het AD.

Het Pieter Baan Centrum is een psychiatrische observatiekliniek. Daar worden verdachten onderzocht om erachter te komen of er psychisch iets met ze aan de hand is.

Niet langs beveiliging

De 41-jarige Bredanaar zou op 6 september het BNNVARA-pand binnen zijn gegaan met een mes en een pistool. Hij meldde zich toen bij de beveiliging, met het voornemen om Hofman te vermoorden. Eerst 's middags, toen kreeg hij van de beveiliging te horen dat Hofman er niet was. 's Avonds kwam hij nog eens terug, ook toen kreeg hij nul op het rekest.

Daarop besloot hij om zijn tas met onder meer het vuurwapen erin, achter te laten. De beveiliger had inmiddels de politie ingeschakeld en die heeft de Bredanaar aangehouden. Sindsdien zit hij vast.

Voorbereidingshandelingen voor moord

Het OM liet eerder weten dat hij wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor moord, het bezit van een vuurwapen en bedreiging.

De verdachte komt woensdag voor het eerst voor de rechter voor een niet-inhoudelijke zitting. De advocaat van de verdachte, Emma Hoffman, laat weten dat haar cliënt waarschijnlijk niet bij de zitting aanwezig is.

