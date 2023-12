112-nieuws: vrachtwagen zit vast • flinke vertraging door op A50 en A27

15.00

De drie tieners die maandag werden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een zedenmisdrijf in een park in Helmond, zijn weer vrijgelaten. Uit onderzoek is gebleken dat ze er niet bij betrokken zijn, meldt de politie.

Het zedenmisdrijf vond zaterdagochtend rond vier uur plaats in het Burgemeester Geukerspark. Een 32-jarige vrouw was het slachtoffer. De politie is op zoek naar twee mannen die zich over haar hebben ontfermd, eerste hulp verleenden en de politie inschakelden. Ook andere getuigen die mogelijk iets hebben gezien worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.