Man botst gedrogeerd en met 183 km/uur op vrachtwagen: 'Schijt aan'

Hij veroorzaakte met een snelheid van 183 kilometer per uur en onder invloed van alcohol en drugs een ernstig ongeluk op de snelweg A16 bij Prinsenbeek. Daarom moet een man van 21 uit Rotterdam acht maanden de cel in. Ook raakt hij voor drie jaar zijn rijbewijs kwijt. De rechtbank in Breda heeft dit woensdag bepaald. Volgens de rechter had zijn roekeloos gedrag fataal kunnen aflopen.

Bij de politie noemde de Rotterdammer wat er was gebeurd 'het risico van het vak'. Op de vraag of hij een rijbewijs had, verklaarde hij: "Nee, dat heb ik niet. Ik rij bijna elke dag en ik heb daar schijt aan.” De man reed in de leasewagen van de man die naast hem zat. Het slachtoffer heeft nog steeds psychische klachten. De rechter neemt het ook om deze reden de bestuurder zeer kwalijk dat hij niet op de rechtszaak was verschenen.

Het ongeluk gebeurde 10 december vorig jaar, ‘s nachts. De Rotterdammer botste achterop een vrachtwagen. De chauffeur van die vrachtwagen, een man uit het Gelderse Rossum, kwam met de schrik vrij. De Rotterdammer raakte wel gewond. Een man uit Hendrik-Ido-Ambacht, die bij hem in de auto zat, liep een zware hersenschudding, een gebroken schouder en een snee in zijn voorhoofd op.

Motorblok en laadklep losgerukt

Door de klap van de botsing lag de snelweg bezaaid met brokstukken. Onder meer het motorblok van de auto en de laadklep van de vrachtwagen werden losgerukt.

Twee weken geleden maakte de officier van justitie al duidelijk dat de scheurpiloot het niet zo nauw nam met allerlei verkeersregels. Zo had de verdachte dus geen geldig rijbewijs en was hij hiervoor de laatste jaren al een aantal keren bekeurd. Verder bestuurde hij de wagen, terwijl hij alcohol en drugs had gebruikt.

Ook reed hij minstens 50 kilometer per uur te hard over de A16. Daardoor kon hij amper remmen en was de botsing met de vrachtwagen onvermijdelijk. De rechter sloot zich bij deze lezing aan en besloot verder dat de man nog eens vier maanden cel krijgt wanneer hij weer de fout ingaat. Justitie eiste ook dat de verdachte aan het slachtoffer een schadevergoeding moet betalen. Ook hierin kon de rechter zich vinden en stelde die vast op bijna 5000 euro.

Gezin doodgereden

Het is niet het eerste ongeluk in Brabant dat met een enorme snelheid is veroorzaakt en waarvoor de veroorzaker is gestraft. Deze week nog kreeg Thomas de G. uit Zevenbergschen Hoek tienjaar de cel en tbs met dwangverpleging. Hij reed in maart een 10-jarig meisje, haar 13-jarige broer en hun vader en moeder (beiden 46) uit Raamsdonksveer dood.

De ravage na het ongeluk op de A16 was groot.