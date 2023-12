Ouders vinden alcohol onder 18 oké: 'Wij zijn er niet slecht van geworden'

Het is bijna tien jaar geleden dat de alcoholleeftijd omhoogging. Sinds 1 januari 2014 moet je achttien zijn om je eerste biertje te mogen kopen. Uit onderzoek van Omroep Brabant onder Brabantse jongeren blijkt dat NIX18 nog niet helemaal opgaat. Welke rol spelen ouders hierin? "Ouders zeggen vaak: 'Wij waren ook jong en wij zijn van alcohol ook niet slecht geworden.'"

Volgens veel jongerenwerkers ligt het probleem voor een groot deel bij ouders. Sommige ouders vinden het drinken van alcohol op minderjarige leeftijd heel normaal, vertelt een jongerenwerker: "Ze mogen vaak op dertien- of veertienjarige leeftijd al eens proeven van ouders. Ook hoor ik van jongeren die op hun zestiende af en toe mogen drinken bij feestjes thuis."

Een argument dat ze vaak horen van ouders is dat hun zoon of dochter best alcohol mag drinken, omdat zij het vroeger zelf ook mochten. "Ouders zeggen dan: 'Als ze de eerste keer thuis drinken is het niet erg. Wij waren ook jong en wij zijn van alcohol ook niet slecht geworden.'"

‘Thuis leren drinken’, zo staat het ook wel bekend. Wilke Heijnen is projectleider jeugd bij Trimbos-instituut, ze herkent de misvatting. “Uit wetenschap blijkt dat jongeren die thuis voor hun achttiende mogen drinken, ook buiten de deur meer drinken. Als ouder zet je dan toch een bepaalde norm neer.”

Als ouders kinderen vragen om juist niet te drinken voor hun achttiende, heeft dat effect, stelt Heijnen. “Uit onderzoek blijkt dat wanneer kinderen die boodschap mee krijgen, ze het onbewust meenemen en geneigd zijn iets met die boodschap te doen. En ja, jongeren doen hun eigen ding. Maar als ouder heb je zeker nog wel invloed, ook al voelt het niet altijd zo.”