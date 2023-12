112-nieuws: brand in Helmond • N272 dicht door wateroverlast

09.30

De zwaargewonde man die zaterdag in een voortuin in Someren is gevonden, is overleden. Dat meldt de politie. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. "Hij blijkt een natuurlijke dood te zijn gestorven. Met deze conclusies is ook het politieonderzoek afgerond", zo meldt de politie.

De 37-jarige man werd zaterdagmiddag rond drie uur gevonden in een tuin aan de Dagpauwoog in Someren. Hij zou daar al sinds de nacht hebben gelegen. De man werd in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie ging in eerste instantie uit van een mogelijk misdrijf en deed dan ook onderzoek in de tuin.

