112-nieuws: motorrijder zwaargewond • vrouw nog vast na steekpartij

12.50

De steekpartij van gisteravond in Boxmeer heeft mogelijk een relationele achtergrond. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd, zo maakte de politie bekend. Bij het incident raakte een man van 36 gewond. Een vrouw van 32 zit nog vast en ze zal nog worden ondervraagd. De steekpartij was in een huis aan de Begijnenstraat, rond elf uur gisteravond.

De man had een steekwond, maar hij was nog wel aanspreekbaar toen de politie arriveerde. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht. De verdachte was ook in het huis en is daar gearresteerd. De politie heeft in het huis onderzoek gedaan en ze gaat ook de buurt in.