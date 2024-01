112-nieuws: rook in winkel Breda • problemen op het spoor

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.49 IJs op de weg Op de A50 van Veghel naar Eindhoven is vanochtend opnieuw file ontstaan. Op de weg bij afrit Son en Breugel ligt ijs. De afrit is sinds vannacht al afgesloten voor opruimwerkzaamheden. Verkeer moet rekening houden met een halfuur vertraging. Op dezelfde weg stond twee uur eerder al een flinke file bij Veghel, omdat er een ongeluk was gebeurd.

07.53 Ochtendspits komt op gang De ochtendspits komt iets voor acht uur op gang, ziet Rijkswaterstaat. Op verschillende plekken staan files. Zo heb je een rijstrook minder voor de Merwedebrug (A27) van Breda naar Gorinchem vanwege een vrachtwagen met vastgelopen remmen. Dit leidt tot een halfuur vertraging. Op de A270 van Helmond naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Verkeer krijgt te maken met een halfuur vertraging. Ook op andere snelwegen is het druk, zoals de A2 bij Den Bosch, de A50 bij Oss en de A58 bij Tilburg.

07.10 Geen treinen vanwege defect spoor Tussen Den Bosch en Boxtel rijden sinds zeven uur vanochtend geen treinen vanwege een defect spoor. De NS vreest dat de problemen niet voor halftwee vanmiddag zijn opgelost. Er rijden bussen tussen Eindhoven Centraal en Den Bosch. Ook tussen Oss en Den Bosch rijden veel minder treinen vanwege een defect spoor. De NS hoopt dat dit probleem rond kwart over tien vanochtend opgelost zal zijn.

07.00 Waarschuwing vanwege gevoelstemperatuur Het KNMI heeft voor Brabant vanochtend code geel afgegeven vanwege de lage gevoelstemperatuur. Het KNMI gaf die waarschuwing gisteravond al af voor Overijssel en Gelderland, maar waarschuwt nu ook inwoners van onze provincie en Limburg voor de koude wind. Met gevoelstemperaturen tussen de -12 en -15 graden is er volgens het weerinstituut kans op onderkoeling en koudeletsel. Het KNMI verwacht dat de gevoelstemperatuur in de tweede helft van de dinsdagochtend weer oploopt. Lees hier de details

06.28 Ongeluk op A50 Een rijstrook van de A50 van Oss richting Eindhoven was rond halfzeven vanochtend afgesloten bij Veghel na een ongeluk. De afsluiting leidde rond zeven uur tot een acht kilometer lange file vanaf Nistelrode, goed voor veertig minuten vertraging. Om iets voor acht uur was de weg weer vrij.

05.50 Afrit A50 dicht De afrit Son en Breugel van de A50 van Oss richting Eindhoven is afgelopen nacht afgesloten vanwege opruimwerkzaamheden. Waarom die nodig zijn, is niet bekendgemaakt.

00.50 Brand bij café in Geffen Bij Café Govers aan de Kerkstraat in Geffen woedde maandagavond laat brand. Volgens eerste berichten zou daar rond elf uur 's avonds een ontploffing op het terras, bij de toegangsdeur van de feestzaal, aan vooraf zijn gegaan. Agenten die toevallig in de buurt waren, slaagden erin de vlammen met een brandblusser te doven, waardoor erger is voorkomen. In het café zou geen brand hebben gewoed. De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan, een voorwerp werd veiliggesteld. Lees hier de details De explosie zou hebben plaatsgevonden op het terras, bij de toegangsdeur naar de feestzaal (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).