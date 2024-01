112-nieuws: zwanen in nood redden zichzelf • fietsendief gezocht

12.48

De politie is op zoek naar een man die eind november in de Timpaanstraat in Helmond een fiets meenam die niet van hem was. De elektrische fiets stond met een kettingslot in een fietsenrek. De verdachte heeft het slot met een slijptol opengebroken. De diefstal is vastgelegd op beeld. De politie is nog op zoek naar de man.