Extra toezicht op de tien onveiligste plekken in Breda

Op tien verschillende locaties in de gemeente Breda komt extra toezicht. Er worden vier extra boa’s ingezet. De plekken waar het extra toezicht komt zijn gekozen op basis van de buurtenquête, meldingen van overlast en incidenten. “We willen dat met deze extra inzet het veiligheidsgevoel van de bewoners verbeterd wordt”, zegt wethouder Eddie Förster van Veiligheid.

De extra inzet van de handhavers is nodig om het 'veiligheidsgevoel' op te krikken, zegt de wethouder. Een van die tien zogeheten 'hotspots' is de Willemsstraat en het Valkenbergpark in Breda. Daar is sprake van drugsoverlast, daklozen en straatintimidatie. Zo werd vorig jaar een vader en zoon in het park mishandeld door een groepje jongeren, ook vinden er overvallen plaats. Dat veiligheidsgevoel lijkt bij voorbijgangers in het Valkenbergpark nogal te verschillen. “Ja, er lopen wel enkele gestoorden rond en er zit hier wel eens een jongen op een bankje een joint te roken”, zegt een wandelaar. Hij denkt dat extra toezicht ‘kan helpen’. “Ik loop stage en kom hier vaak. Er hangen hier veel verslaafde daklozen en het is fijn dat er iets aan gebeurt”, zegt een student.

"Vaak is zichtbaar aanwezig zijn en aanspreken al genoeg.”

Toch klinkt vier handhavers extra op de tachtig die de gemeente al heeft, niet als heel erg veel extra inzet. Tocht denkt teammanager Handhaving Robert Segers dat ze het verschil kunnen maken. “Dit 'flexteam' wordt alleen ingezet op deze tien hotspots, dus bovenop de reguliere inzet van de boa’s die we al hebben. Het gaat om een team van vier fulltime handhavers voor vijf dagen in de week.” Volgens Segers gaat de zichtbaarheid een belangrijke rol spelen bij de aanpak van verschillende problemen. “Hier zullen we vaker achter dealers aan gaan, en personen aanspreken die mensen intimideren, maar ook sancties uitdelen. Vaak is zichtbaar aanwezig zijn en aanspreken al genoeg.” De bezoekers van het Valkenbergpark lijken het in ieder geval wel te kunnen waarderen. “Ik zie wel eens een verslaafde, maar in hoeverre die ook overlast veroorzaken, weet ik eigenlijk niet. Veiligheid is zeker in een ontmoetingsplek als een park, er belangrijk”, vindt een voorbijgangster. Een jongere weet te vertellen dat er vaak een wietlucht hangt in het park.

