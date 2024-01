112-nieuws: opnieuw zoektocht naar vermiste Yoran • rare geur in Geffen

18.27

In Geffen is de brandweer laat op de middag uitgerukt omdat meerdere bewoners er een rare geur ruiken. Die geur hangt vooral binnen in huizen en buiten rondom putdeksels. Volgens de brandweer gaat het om een ‘terpentine-achtige stank’.

Er worden op dit moment metingen gedaan in het dorp, maar een oorzaak is nog niet gevonden. Het is overigens niet voor het eerst dat bewoners melden dat er een vreemde geur hangt in het dorp. Ook afgelopen weekend rukte de brandweer ervoor uit. Toen werd er geen oorzaak gevonden.