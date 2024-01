112-nieuws: woningbrand Sprang-Capelle • rijbewijs ingevorderd

15.00

Een klein kind is gewond geraakt bij een ongeluk in een bouwmarkt in Best. Volgens een woordvoerder van de politie is een stelling omgevallen en op het kind terechtgekomen. De peuter of kleuter zou niet levensbedreigend gewond zijn geraakt. Meer over de ernst van de verwondingen maakt de politie niet bekend.

Ook zegt de politie niet of het gaat om een jongetje of meisje en hoe oud het kind precies is. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de ochtend rond in de Karwei aan de NCB-weg in Best. Een deel van de winkel werd na het ongeluk afgezet door de politie voor onderzoek.

De Karwei wilde niet ingaan op verdere vragen.