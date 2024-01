112-nieuws: drugsdealer weer in de kraag gevat • pinapparaat zoek

13.10

Bij feestcafé L'esperance in Uden zitten ze met de handen in het haar. Ze zijn hun mobiele pinapparaat kwijt. Iemand heeft het in de nacht van zaterdag op zondag meegenomen, zo meldt de horecazaak. In een bericht op social media geeft het café aan het pinapparaat niet te kunnen missen en het dus erg op prijs te stellen wanneer de dader het weer terug wil komen brengen.

Het café heeft camerabeelden van de dader. Wanneer hij of zij zich niet snel meldt, ziet het feestcafé zich genoodzaakt deze beelden aan de politie te geven. Het café zit aan de Birgittenessenstraat in Uden en is vrijdagavond pas weer open. Wil je het apparaat terugbrengen, meld je dan even middels een privébericht, zo luidt de oproep.