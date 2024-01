112-nieuws: stroomstoring na brand in stroomkast • bus vliegt in brand

14.20

Aan de Espelaar in Veghel zijn veel agenten op de been. Dit voor een aanhouding van een 'persoon met onbegrepen gedrag', zoals de politie het formuleert. Op foto's is te zien dat een deel van de straat is afgezet met linten. Ook zijn er agenten van de Dienst Speciale Interventies aanwezig. Dat is een speciaal arrestatieteam van de politie. Zij dragen kogelwerende vesten en helmen.

Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Volgens onze 112-correspondent praat een onderhandelaar via een open raam met een man binnen in een huis. Hij zou dreigen met een brandstofbom.

Dat laatste bevestigt de politie niet. Een woordvoerder geeft aan dat de politie naar het huis is gegaan na de melding dat er iemand dreigde zijn huis in brand te steken. Omwonenden hoeven hun huis volgens de woordvoerder niet uit.