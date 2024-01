Illegale bewoners Prinsenmeer werden gewoon ingeschreven, hoe kan dat?

Permanent wonen op een vakantiepark is niet toegestaan in de gemeente Asten. Dat geldt dus ook voor Prinsenmeer, het park van Peter Gillis in Ommel. Maar veel mensen die hier wonen hebben zich gewoon ingeschreven bij de gemeente, zo blijkt.

"Je hoort de hele tijd over illegaal bewonen, maar de gemeente heeft de mensen zelf ingeschreven en nu moeten ze van het vakantiepark af", zegt Prinsenmeer-bewoner Paul Lap zaterdag tegen Omroep Brabant. Hij komt op voor de belangen van de permanente bewoners en vindt het onterecht dat de gemeente eist dat ze voor september vertrokken zijn.

Ingeschreven bedrijfjes

Maar hoe zit dat eigenlijk? Klopt het dat mensen ingeschreven staan op het park of wonen ze officieel ergens anders? Dat er meerdere bedrijven ingeschreven staan op Prinsenmeer is een feit, dat is te zien in gegevens van de Kamer van Koophandel. Maar of deze mensen er ook officieel wonen blijkt daar niet uit.

En als Prinsenmeer je officiële adres is waarmee je ingeschreven staat bij de gemeente, kan diezelfde gemeente je dan zomaar op straat zetten? Of hadden ze je in eerste instantie al niet mogen inschrijven?

Mag niet, kan wel

De Wet basisregistratie personen (BRP) is er duidelijk over: iedereen die minimaal vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft moet worden ingeschreven. Ook als het gaat om een adres zonder woonbestemming, zoals een vakantiepark of bedrijfspand. Wel is dit een 'uitzonderingssituatie' en moeten er direct na de inschrijving afspraken gemaakt worden om de situatie zo snel mogelijk te beëindigen.

De gemeente Asten geeft aan dat mensen die zich inschreven op Prinsenmeer direct post van de gemeente kregen: "Iedereen die zich heeft ingeschreven op vakantiepark Prinsenmeer krijgt bij de inschrijving een waarschuwingsbrief waaruit blijkt dat wonen op het vakantiepark niet mag." Bewoners waren dus op de hoogte.

Bewoners van Prinsenmeer krijgen nog de kans om bezwaar in te dienen. Het Astens gemeentebestuur neemt op 12 maart een definitief besluit over de bewoning op Prinsenmeer.

