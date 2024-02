Gemeente Den Bosch tevreden over verloop carnaval: 100.000 bezoekers

Oeteldonk heeft een enorm drukke, maar probleemloze dag achter de rug. Volgens de gemeente Den Bosch lokte deze zondag ongeveer 100.000 mensen naar de stad. Op het drukste moment waren er 70.000 mensen verdeeld over hartje Den Bosch aanwezig. Tegen kwart voor vier dreigde het zo druk te worden dat de gemeente mensen die er carnaval wilden gaan vieren, verzocht om niet af te reizen naar Den Bosch.

'Vier ergens anders carnaval! Op dit moment is Oeteldonk vol', liet de gemeente toen weten. De drukste plekken waren de Korte Putstraat en de Snellestraat. Een aantal straten, zoals de Minderbroederstraat en het Minderbroedersplein, moesten op een bepaald moment worden afgesloten. Volgens de gemeente hebben zich geen incidenten voorgedaan en is het bij de EHBO-posten rustig geweest.

Nemen oproep niet te serieus

Bij een bushalte in Vlijmen hadden carnavalsvierders aan het eind van de middag nog steeds hoop om in Oeteldonk te komen. "Wij zijn geen kleine spelers hé, we gaan gewoon de stad in", zei Jesse vastberaden. Hij zat met een groepje vrienden te wachten op bus 135, naar Den Bosch. "Ik neem de oproep van de gemeente niet te serieus. Dat het vol is, zegt ze elk jaar."

En de vriendengroep uit Vlijmen was bepaald niet de enige die voor het carnavalsdilemma kwam te staan. "Ik zat in de trein vanuit Tiel naar Oeteldonk, maar ja, dan zit je toch al in de trein", vertelde een feestganger die toch maar een poging waagde. Een ander groepje uit Kaatsheuvel koos er daarentegen juist voor om om te keren. "Het is hier zo druk, dat het echt niet meer leuk is."

De Nederlandse Spoorwegen heeft de oproep van Den Bosch op verzoek van de gemeente op meerdere manieren gedeeld. Zo is het bericht dat de binnenstad vol was, op verschillende grote stations omgeroepen, laat een woordvoerster tegen zessen weten. Volgens haar werd het aan het eind van de middagk steeds rustiger in de treinen naar Den Bosch en op het station van de Brabantse hoofdstad.

De gemeente Tilburg gaf zaterdag aan het begin van de avond ook al het advies de stad te mijden vanwege gigantische drukte.