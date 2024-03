Kenner: 'ASML zal niet zo snel vertrekken, maar neem signalen wel serieus'

In het geheim wordt aan een plan gewerkt om ASML in Nederland te houden. Het kabinet zou vrezen dat het Veldhovense bedrijf naar het buitenland vertrekt. Maar zijn die zorgen terecht? ASML-kenner René Raaijmakers denkt van niet, al moet de regering het dreigement van ASML wel heel serieus nemen.

Maar zover zal het voorlopig echt nog niet komen, denkt Raaijmakers. Hij weet bijna alles ASML en schreef zelfs een boek over het bedrijf. "Ik denk dat ASML niet zo snel weg zal gaan", zegt hij. "De komende tien jaar zal dat nog niet gebeuren."

Onder de naam 'Beethoven' wordt er aan een plan gewerkt dat ervoor moet zorgen dat ASML in Nederland kan uitbreiden. Want als als de Veldhovense chipmachinemaker vertrekt uit ons land, heeft dat flink wat impact op onze economie.

ASML heeft voor het maken van chipmachines veel technische mensen uit het buitenland nodig, maar Den Haag maakt regelingen voor expats en arbeidsmigranten minder aantrekkelijk. "Het bedrijf wil kenniswerkers makkelijk hierheen kunnen halen."

Mocht de fabrikant echt uit Nederland weg willen gaan, dan zal dat niet makkelijk gaan. "ASML ontwikkelt en produceert in Veldhoven en heeft daar heel veel toeleveranciers. Het is belangrijk die dingen bij elkaar te houden. ASML heeft dat hier in veertig jaar opgebouwd. Dat kun je niet snel verplaatsen", zegt Raaijmakers.

Toch moeten de signalen van de chipmachinemaker serieus worden genomen, vindt de ASML-kenner. Het bedrijf is heel belangrijk voor onze economie. "Als ASML vertrekt heeft dat gevolgen voor veel meer mensen. Er zijn vier keer zoveel mensen betrokken bij ASML als er voor het bedrijf werken", zegt hij.