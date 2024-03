Jacqueline Govaert volgt Jan Smit op als commentator Eurovisie Songfestival

Het Eurovisie Songfestival krijgt een volledig Brabants commentaar duo. Jacqueline Govaert volgt Jan Smit op, die vorige maand liet weten dat hij stopt. De Krezip-zangeres wordt de sidekick van Cornald Maas uit Bergen op Zoom en is de eerste Nederlandse vrouw sinds 1977 die het commentaar gaat verzorgen.

Omroep AVROTROS maakte vrijdag bekend dat Govaert achter de microfoon plaatsneemt bij het Eurovisie Songfestival. Ze is vooral bekend als zangeres en frontvrouw van de succesvolle Tilburgse band Krezip. Ze komt naast een echte songfestivalkenner te zitten, want Maas verzorgt al sinds 2014 het commentaar.

'Grote eer'

De zangeres is voor het eerst te horen tijdens de halve finale op dinsdag 7 mei. "Ik vind het een grote eer dat ik hiervoor gevraagd ben en vond het direct een heel goed idee!", zegt Govaert in een persverklaring. "Mijn leven draait al zo lang ik me kan herinneren om muziek en liedjes in welke vorm dan ook."

Commentaar geven tijdens het Eurovisie Songfestival is haar niet vreemd. "Ik heb het songfestival altijd gevolgd en gaf vrolijk commentaar, maar dan thuis vanaf de bank. Extra bijzonder dus om het dit jaar vanuit Malmö te mogen doen naast Cornald, ik kijk er enorm naar uit!"

Selectiecommissie

Govaert is sinds vorige zomer ook lid van de selectiecommissie van het songfestival. Daarmee is zij medeverantwoordelijk voor welke inzending Nederland vertegenwoordigt. Voorheen deed Jan Smit dat ook, maar hij stopte hier vorig jaar al mee omdat hij het niet eens was met de inzending van vorig jaar.

Jan Smit verzorgde sinds 2011 het commentaar bij het Eurovisie Songfestival en in 2020 en 2021 was hij zelfs onderdeel van het presentatieteam toen het liedjesfestival door Nederland werd georganiseerd. Vorig maand besloot hij te stoppen om zich te concentreren op zijn carrière als radio DJ.

Het songfestival vindt van 7 tot 11 mei plaats in het Zweedse Malmö. Namens Nederland doet Joost Klein mee met het lied Europapa.

DIT WIL JE OOK WETEN OVER HET SONGFESTIVAL:

'Europapa' wordt 'Hoempapa': Immer Hansi maakt parodie op Songfestivallied

Duncan Laurence wil songfestival presenteren: 'Zou ik te gek vinden'

'New Kid' Gerrie schrijft mee aan Europapa voor Songfestival: '12 punten'