BMW van Guido 'op bestelling' helemaal leeggeroofd terwijl hij slaapt

Guido de Bruijn uit Reusel schrok dit weekend enorm toen hij in zijn auto wilde stappen. In de zijkant van zijn BMW zat een gat en de binnenkant was bijna volledig gestript. Het blijkt een bekend probleem. Rondtrekkende criminelen jatten de inhoud van auto's van dit merk op meer plekken in ons land. "Dat had ik wel eerder willen weten", zegt Guido.

Guido ontdekte de diefstal zondagochtend. Zijn auto stond op de oprit, onder een lantaarnpaal. Maar toch wisten dieven 's nachts ongemerkt de auto open te breken. "Er zit een gat in de deur van tien bij tien centimeter", vertelt hij. Dankzij dat gat konden de dieven de auto openkrijgen, zonder dat het alarm afging. Vervolgens namen ze de inhoud van de BMW mee. "De navigatie, het stuur, twee airbags, de airco: alles is eruit", somt Guido op. Hij begrijpt niet dat hij de dieven niet heeft gehoord. Zijn slaapkamerraam kijkt uit op de oprit. "Het leek net of ze met een heftruck bezig zijn geweest in de auto. Waarom heb ik dit niet gehoord? Dat ze dit zo durven doen, vind ik echt grof."

"Wat kun je eraan doen?"

Toen hij op internet ging zoeken, zag Guido dat dit vaker gebeurt bij BMW's. "Ik zag dat er al wat bekend was van dit soort diefstallen. Dat had ik wel eerder willen weten. Maar ja, wat kun je eraan doen?" Hij is inderdaad niet de enige bij wie dit is gebeurd. Vooral in het noorden van Nederland duiken de laatste maanden verhalen op van BMW-eigenaren die hun auto op dezelfde manier aantreffen: een gat in het portier en een gestripte binnenkant. De politie Noord-Nederland waarschuwde eerder voor rondtrekkende criminele bendes die het hebben gemunt op BMW's. Ook in Brabant zijn enkele gevallen bekend, al heeft de politie hier geen cijfers van. Volgens André Bouwman, expert in voertuigcriminaliteit, weten de dieven precies waar ze moeten zijn. In de deur van BMW's zitten draden van het alarm en van de centrale deurvergrendeling. Als dieven daar een gat maken en de draden doorknippen, is het alarm uitgeschakeld en gaan de deuren open. "Dan hebben ze alle tijd om de auto helemaal leeg te trekken", vertelt Bouwman.

"Als een BMW gekraakt is, zijn ze allemaal gekraakt."