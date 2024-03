Twee docenten willen dat Heesch zijn eigen middelbare school houdt

Heesch blijft mogelijk toch zijn voortgezet onderwijs behouden. Vorig jaar werd bekend dat de vmbo-locatie van Het Hooghuis er midden 2025 zou sluiten. Twee leerkrachten die er nu werken, zijn niet bij de pakken gaan neerzitten. Ze hebben samen een vernieuwd en breder onderwijsconcept ontwikkeld, zo meldt Dtv.

Corry Seelen uit Oss, een van de twee initiatiefnemers, wil de nieuwe school vanaf het schooljaar 2025-2026 openen. "Wij vinden het behoud van onderwijs in de gemeente Bernheze heel belangrijk", legt Seelen uit. "Als het allemaal goed gaat, kunnen we een unieke school beginnen in Heesch." Ze hoopt terecht te kunnen in het huidige schoolgebouw, maar dat is eigendom van de gemeente Bernheze, waar Heesch onder valt.

Volgens de leiding van Scholengroep Het Hooghuis, waar diverse scholen onder vallen, moet de vestiging in Heesch dicht, omdat deze vmbo-school de afgelopen jaren onvoldoende leerlingen trok.

SAM College

Seelen en een oud-college hebben nu hun hoop gevestigd op het zogeheten SAM College. De afkorting is een eerbetoon aan de school die ooit in Heesch werd opgericht: de Sint-Antonius Mavo. Een SAM-school is breder van opzet dan de huidige vmbo-vestiging in het dorp. In de toekomst kan er iedere leerling terecht, van vmbo-kader tot havo/vwo. Pas aan het einde van het derde jaar wordt bepaald in welke richting een leerling examen gaat doen.

Is dat bijvoorbeeld havo, dan moet de leerling voor nog twee jaar naar een andere locatie. Het SAM College wil kleinschalig onderwijs bieden waarbij de ontwikkeling van de individuele leerling voorop staat.

De twee docenten zeggen hun vernieuwende vorm van onderwijs te hebben getoetst bij verschillende schoolleiders en de gemeente Bernheze. Volgens hen staan basisscholen, andere scholen in het voortgezet onderwijs in de omgeving en de gemeente achter hun plannen. Uiteindelijk zal ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ermee moeten instemmen.

In Den Bosch speelt een vergelijkbaar probleem. Hier zijn de leerlingen van de Sancta Maria Mavo met hun laatste schooljaar bezig. Deze in 1961 opgerichte school sluit deze zomer door een tekort aan leerlingen.

