Onrust rond wedstrijd PSV in Dortmund: Eindhovense fan zwaargewond

Een 35-jarige PSV-supporter is woensdagmiddag in Dortmund in elkaar geslagen en zwaargewond geraakt. Dat gebeurde bij ongeregeldheden voorafgaand aan de wedstrijd in de Champions League tegen Borussia Dortmund, zo meldt de Duitse politie. Volgens de politie raakten er ook twee mensen gewond door vuurwerk.

De 35-jarige fan werd in elkaar geslagen door een nog onbekende man. Wat er precies is gebeurd, wordt door de politie onderzocht. Ook is ze nog op zoek naar de dader. Een woordvoerder van PSV laat op basis van eerste informatie weten dat de fan zich in het ziekenhuis heeft moeten laten behandelen en donderdag weer naar huis hoopt te kunnen. Een bericht dat de fan in levensgevaar zou zijn, klopt niet.

Al uren voor de wedstrijd in Dortmund waren PSV-supporters massaal aanwezig in de stad. Zo'n vijfduizend Eindhovense fans verzamelden zich op de Alter Markt. Volgens de politie werd er al voor de wedstrijd veel vuurwerk afgestoken. Dit zowel op het marktplein als tijdens de tocht van de fans naar het Signal Iduna Park, het stadion van Borussia.

In het centrum van Dortmund was er veel politie aanwezig. Onder wie agenten die speciaal waren ingevlogen om de Nederlandse fans te woord te kunnen staan en te begeleiden.

Vooral tijdens de tocht naar het stadion was het onrustig en werd er vuurwerk afgestoken door fans van PSV. Daarbij raakten dus twee mensen gewond. Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat supporters van de Eindhovense club zich in het buitenland misdragen. Eerder bij een uitwedstrijd tegen de Franse club RC Lens ging het ook fout. Daar moest de politie ingrijpen met wapenstokken, paarden en traangas.

PSV verloor de wedstrijd in Dortmund met 2-0 en is uitgeschakeld in de Champions League.

