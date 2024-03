Chaos na afsluiting A2 en N2, maar 'ruit rond Eindhoven' is geen oplossing

Er moet haast gemaakt worden met de aanpak van de provinciale wegen en snelwegen in en rond Eindhoven. Dat vinden veel politieke partijen na de enorme verkeerschaos van woensdagmiddag en -avond. Door een dreigend gaslek en explosiegevaar werden de A2 en N2 bij de High Tech Campus urenlang afgesloten. Daardoor klinkt weer de roep om 'de ruit' om Eindhoven.

Volgens veel politici werd woensdag opnieuw duidelijk dat de regio Eindhoven helemaal vastloopt als er ook maar iets misgaat. Daar maken ze zich zorgen over omdat de technologische bedrijvigheid in de regio de komende jaren nog enorm gaan groeien. Onder de hulpdiensten, maar ook op sociale media was er de roep om 'de ruit' om Eindhoven.

Die ruit was een voorstel voor een netwerk van snelwegen rondom de stad. Dat zou betekenen dat er na de west- en zuidkant van Eindhoven ook een snelweg aan de oostkant van de stad zou moeten komen. Na 40 jaar praten, verdeeldheid en felle protesten, verdween het plan in 2015 voorgoed in de ijskast. "De vorm maakt mij niet uit, een ruit of een rondje, maar zoiets werkt wel", zegt Willem Rutjens van JA21. "Het wegennet bij Eindhoven loopt 15 jaar achter op de groei van de bedrijvigheid en het aantal inwoners. Plannen voor verbeteringen worden telkens aangepast en uitgesteld en dat kan niet meer." Volgens Statenlid Jelle van Nuland van de VVD is het zorgelijk dat het verkeer in de hele Brainportregio tot stilstand kwam. "Dit is de financiële motor van Nederland, maar het huidige wegennet is daar niet op berekend. Alleen denk ik niet dat de ruit niet de oplossing is. Er was in 2015 te weinig steun in de gemeenten waar de nieuwe snelweg moest komen. Die oude plannen uit de kast trekken heeft geen zin, maar er moet wel iets gebeuren en snel."

Van Nuland wijst daarbij meteen naar de A58. "Het is ongelofelijk dat we nog steeds een tweebaans karrespoor tussen Tilburg en Eindhoven hebben." De VVD'er kijkt met de nodige jaloezie naar de vierbaans snelwegen in de Randstad. "We hebben natuurlijk de regiodeal om het Brabantse wegennet en vooral dat van en naar Eindhoven te verbeteren, maar Den Haag moet nu wel doorpakken." De BBB vindt het te makkelijk om alleen maar naar het Rijk te wijzen. Volgens Lia Damen moeten ook de provinciale wegen zoals de N269 (Reusel-Tilburg) en N279 (Veghel-Asten) aangepakt worden. "Die verantwoordelijkheid ligt bij de provincie", legt Lia Damen uit. Ze vindt het daarom onbegrijpelijk dat het provinciebestuur meer geld aan milieu en natuur wil uitgeven dan aan verkeer.

Hoewel ook Nico Heijmans van de SP vindt dat de bestaande wegen aangepakt moeten worden, wil hij geen 'paniekvoetbal'. "Als het één keer misgaat, mag niet de aanleiding voor meer asfalt zijn. Die ruit om Eindhoven kunnen wij als provincie sowieso niet betalen. Dat moeten rijkswegen worden." Hij vindt niet dat dit een typisch probleem van de Brainportregio is. "Er moet zeker wat gebeuren, denk dan aan verbreding van de snelwegen, maar in de regio Rotterdam speelt dit net zo goed." Volgens provinciebestuurder Stijn Smeulders (PvdA) was het redelijk uniek dat de A2 en parallelweg N2 tegelijk afgesloten waren. "Als er iets op de A2 gebeurt, kan het verkeer normaal over de N2. Maar we blijven er als provincie op hameren in Den Haag dat de A2 bij Den Bosch, A67 tussen Eindhoven en Geldrop en A58 tussen Eindhoven en Tilburg aangepakt worden."