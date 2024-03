Vader van slachtoffer wist dat Benno L. weer zou toeslaan: 'Ik ken hem'

Ze was nog maar 8 toen Maartje* uit Rosmalen zwemles kreeg van Benno L. Tijdens die lessen vergreep hij zich aan haar en aan nog 56 andere meisjes met een verstandelijke beperking. Nu blijkt dat de veroordeelde pedoseksueel (74) opnieuw de fout in is gegaan in Duitsland. "Het verbaast me helemaal niks", zegt Gilbert Tytens, de vader van Maartje. "Ik ken hem, het was te verwachten dat hij weer de fout in zou gaan."

Het is lang geleden, maar het nieuws dat de Bosschenaar weer is veroordeeld in Duitsland roept veel herinneringen op bij de nu 70-jarige Gilbert. Op oude foto's bij hem thuis zien we Maartje, een vrolijk en onbezorgd meisje. Ze is nu een volwassen vrouw, maar heeft nog steeds het verstandelijk vermogen van iemand van 4. "In eerste instantie merkten we niks aan haar", blikt Gilbert terug. "Iedere week brachten mijn vrouw en ik haar nietsvermoedend naar zwemles. We stonden er geen moment bij stil dat er zulke afschuwelijke dingen speelden."

"Geraffineerd is hij, en heel gevaarlijk."

In 2008 overleed zijn vrouw plotseling. "Het was heel zwaar. Ik dacht dat Maartje zo overstuur en boos was uit verdriet om haar moeder, maar er speelde veel meer." Zachtjes zegt hij: "Dat is ook de enige troost, dat mijn vrouw dit niet meer heeft hoeven meemaken. Dat had ze nooit kunnen verwerken." Toen bekend werd dat L. jarenlang ontucht had gepleegd, kon hij het eigenlijk niet geloven. "Ik dacht hem te kennen, we maakten regelmatig samen een praatje. Maar die man heeft twee gezichten", zegt Gilbert. "Hij is een mooiprater en weet precies hoe hij iemand om z'n vinger kan winden. Geraffineerd is hij, en heel gevaarlijk." Maartje was hevig getraumatiseerd. Gilbert, nog in rouw om zijn overleden vrouw, stond er alleen voor. "Hoe ik het heb gedaan, weet ik niet. Je doet het gewoon." "Gelukkig heb ik een hele goeie band met haar", zegt hij. "Ze vertrouwt me en voelt zich veilig bij me. Maar op school ging het helemaal verkeerd. Ze werd agressief, je zag haar veranderen. Ik ben op zoek gegaan naar psychologische hulp en zo hebben we haar kunnen opvangen." Benno L. werd in 2011 veroordeeld tot zes jaar cel voor jarenlange ontucht, aanranding, het maken en bezitten van kinderporno en het stiekem fotograferen van kinderen. Gilbert volgde de hele rechtszaak op de voet en was bij alle zittingen aanwezig. "Ik herinner me dat de rechter bij de uitspraak zei: 'Hij is door de media genoeg gestraft'. Waar zijn we in godsnaam mee bezig, dacht ik. We wisten toen al, zodra hij naar het buitenland vertrekt, heeft justitie niks meer over hem te vertellen."

Het Nederlandse OM maakte woensdagmiddag bekend dat het in 2015 de Duitse autoriteiten heeft ingeseind dat de voor kindermisbruik veroordeelde Benno L. zich in het land wilde vestigen. In september 2015 eindigde zijn voorlopige invrijheidstelling. Tot die tijd meldde hij zich nog wel bij de reclassering in Nederland. Omdat hij daarna zijn straf had uitgezeten, is er vanuit Nederland geen contact meer over hem geweest. De Duitse rechtbank kon dit woensdag niet bevestigen. De oud-zwemleraar zou in hoger beroep zijn gegaan en vastzitten in Aken. De woordvoerder van het OM benadrukt dat het 'heel invoelbaar' is dat het misbruik in Duitsland Nederlandse slachtoffers en betrokkenen veel verdriet geeft.

Maartje woont nog steeds bij haar vader. In de woonkamer liggen speelgoed en poppen van K3, daar is ze dol op. Overdag gaat ze naar een opvang. Het gaat goed met haar, maar nog altijd is er weerstand als ze daar willen gaan zwemmen. "En als iemand probeert haar haren kammen, dan komt ze in verzet", zegt Gilbert. "Ik ben de enige die dat mag."

"Daar heb ik echt voor gevochten, om die foto's te kunnen bekijken."

Maartje heeft nooit gepraat over wat er destijds is gebeurd. Het lukte Gilbert met een rechtszaak wel om de foto's te zien die L. stiekem maakte bij het zwembad. "Daar heb ik echt voor gevochten, om die te kunnen bekijken", zegt hij. Op de beelden zag hij hoe zijn dochter het water uit vluchtte, en vervolgens weer met geweld werd teruggetrokken. "De rechter zei dat het ook bij de zwemles kon horen, maar ik weet zeker dat het aanranding was."

"Het heeft geen nut om kwaad te zijn."