Man ontvoert ex, politie deelt spectaculaire beelden van achtervolging

De politie heeft spectaculaire beelden gedeeld van een doldwaze achtervolging met ontvoering. Dat gebeurde in augustus 2022. De verdachte ontvoerde zijn ex, die de politie wist te bellen. Die startte en achtervolging en de man werd uiteindelijk klemgereden op de snelweg bij Son. Op de beelden is goed te zien hoe gevaarlijk en hard er is gereden tijdens de kilometerslange achtervolging.

De man van 25 uit Hoogeveen ontvoerde zijn ex-partner toen ze op bezoek was bij haar ouders in het Belgische Essen. Nadat hij eerst met zelfdoding dreigde, dwong hij haar met een mes om in zijn auto te stappen. Ondertussen belde de vrouw stiekem de politie.

Wat volgde was een lange en spectaculaire achtervolging vanuit België en vervolgens door Brabant. Met snelheden tot 200 kilometer per uur ging de dollemansrit over de A58 en A50. Er werden tien politieauto's en een politiehelikopter ingezet om de zilvergrijze BMW tot stoppen te dwingen.

Levensgevaarlijk

Tijdens zijn vlucht lapte de man uit Hoogeveen zo'n beetje alle verkeersregels aan zijn laars. Hij haalde op hoge snelheid rechts in, reed over de vluchtstrook en verdrijvingsvlakken en weigerde te stoppen voor de politie. Het zorgde voor levensgevaarlijke situaties op snelweg, terwijl de vrouw tegen haar wil in naast hem zat.

Bij Son verliet de man de A50 en nam hij afslag Ekkersrijt. Daar reed hij in tegengestelde richting over de rotondes op het viaduct. Andere automobilisten en politieagenten konden de BMW maar net ontwijken. Toen de wegpiraat ging spookrijden en de afrit opreed, greep de politie in.

Waarschuwingsschoten

De BMW van de man werd meerdere keren geramd door de politie en uiteindelijk klemgereden. Toch probeerde hij nog steeds te ontsnappen. Agenten losten waarschuwingsschoten en trokken hem en zijn ex-partner uit de auto. Hij werd direct aangehouden en zij bleef ongedeerd.

Tijdens de rechtszaak toonde de man weinig spijt en ontkende hij meeste beschuldigingen, ook al waren er geluidsopnames te horen van het slachtoffer en hoe bang zij was. Omdat de man zwakbegaafd is en nog geen strafblad had, viel de straf lager uit. De man werd veroordeeld tot anderhalve maand cel en 240 uur werkstraf. Zijn celstraf van 45 dagen had hij al uitgezeten, de werkstraf van 240 uur en boete van 1.500 euro staan nog open.

