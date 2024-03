Oekraïense school gered: 'Erg blij dat kinderen niet thuis komen te zitten'

De opluchting is groot bij de leerlingen en ouders van de Oekraïense school in Breda. De school dreigde dicht te gaan, maar blijft nu toch open. Van alle kanten was er protest tegen de dreigende sluiting, tot in de Tweede Kamer toe. Ook de Bredase onderwijswethouder Arjan van Drunen (PvdA) is heel blij. "De kinderen kregen voordat ze naar deze school konden al drie jaar thuis les. Dat wil je gewoon niet meer."

De toekomst van de Oekraïense school aan de Tuinzigtlaan in Breda was maandenlang onzeker. De tijdelijke regeling om zo'n school toe te staan, loopt binnenkort af. En volgens de Nederlandse wet- en regelgeving moet elke vorm van onderwijs gericht zijn op integratie in Nederland. Een Oekraïense school die in het Oekraïens les geeft, pas niet in dat plaatje.

Weer thuis

"Maar door de school te sluiten, zouden de leerlingen weer achter hun laptop zitten voor Oekraïens thuisonderwijs. Dat zou de integratie al helemaal niet bevorderen", zegt wethouder van Drunen. "Deze kinderen kregen eerst thuis les door corona en toen door de oorlog. Drie jaar in je eentje les achter een laptop is niet goed voor de ontwikkeling van een kind."

Precies om deze reden bood de Oekraïense school uitkomst. Het ministerie van Onderwijs ging daar uiteindelijk in mee en heeft samen met de Oekraïense school gekeken hoe de school dan wel binnen de wet open kan blijven. Dat lukt door volgend jaar verder te gaan als afdeling binnen de Internationale Schakelklas (ISK) van de onderwijsinstelling Curio.

Doorstromen

Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur Curio: “Als we niks hadden gedaan, dan was er vanaf juli geen passend onderwijs meer mogelijk voor deze groep Oekraïense leerlingen. Door nieuwe afspraken met het ministerie kunnen we de leerlingen en docenten goed voorbereiden op doorstroom naar een Nederlandse vervolgopleiding.

De leerlingen krijgen nu stapsgewijs steeds meer Nederlands. Na de zomer van 2025 kunnen ze instromen in de Internationale Schakelklas of het Nederlands onderwijs. Dat laatste hangt wel af van hoe goed ze de Nederlandse taal beheersen.

Lessen verplaatsen

Een van de manieren om aan de wet te voldoen, was het verplaatsen van de Oekraïense taallessen. "Voor twee uur 's middags krijgen de kinderen les in het Nederlands, zoals in de rest van het land. Het Oekraïens valt natuurlijk niet in dat basispakket, maar door Oekraïens voortaan na twee uur te geven als extra les, voldoen we toch aan de wet", legt Van Drunen uit.

Er wordt volgens de onderwijswethouder 'in de geest van de wet' lesgegeven. Het vinden van een ander schoolgebouw is nog wel een uitdaging. "Het pand aan de Tuinzigtlaan wordt gesloopt, maar daar gaan we met Curio vast wel uitkomen."

