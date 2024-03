Noodmaatregelen na ‘onveilig’ Paaspop: ‘Agenten konden niet communiceren’

Volgend weekend begint het festivalseizoen traditiegetrouw in Schijndel. Vorig jaar zorgde een falend communicatiesysteem van de hulpdiensten voor een onveilige situatie. Zo konden agenten geen contact krijgen met elkaar en met de meldkamer. Dat moet dit jaar anders en daarom zijn er noodmaatregelen genomen.

Vorig jaar deden agenten een paar dagen na Paaspop hun beklag bij Omroep Brabant. Tijdens de tweede dag van het festival konden agenten amper met elkaar communiceren. En dat heeft agenten een onveilig gevoel gegeven.

Onacceptabel

Volgens agenten was het geluid blikkerig en onverstaanbaar en was er zelfs een uur lang helemaal geen communicatie mogelijk. En dat zorgde niet alleen voor de hulpdiensten maar ook voor de 35.000 bezoekers voor een onveilige situatie. ‘onacceptabel’, vonden de politievakbonden. En dat was niet voor het eerst, bij een eerdere storing was zelfs een agent gewond geraakt.

De Veiligheidsregio en de politie hebben daarom voor Paaspop 2024 extra maatregelen genomen. Zo staat er een extra zendmast voor het C2000-systeem van de politie. Via dat systeem communiceren de hulpdiensten in Nederland. “Rond de locatie van dit evenement is de dekking van C2000 niet heel sterk”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Netwerk getest

Maar niet alleen de dekking van het communicatiesysteem was vorig jaar een probleem. C2000 maakt gebruik van het 4G netwerk, en die klapte er een jaar geleden ook uit. “Tijdens grote evenementen zoals Paaspop kan 4G natuurlijk overbelast zijn, dit was vorig jaar een van de oorzaken van de ervaren problemen.” Daarom is er nu ook een vaste internetverbinding aangelegd.

Dit jaar verwachten de hulpdiensten geen problemen tijdens Paaspop. “Met de combinatie van het Mobiele Opstelpunt en de Vaste Lijn Verbinding zijn de C2000 problemen verholpen. Dit is al getest.”

Ook andere evenementen

Maarten Brink luidde vorig jaar namens de gezamenlijke politievakbonden de noodklok. Hij is nu blij met de maatregelen die genomen zijn. “Voor politiemensen is dit de lifeline, waarop zij te allen tijde moeten kunnen vertrouwen. Ook voor de veiligheid van bezoekers is het van belang dat in geval van nood met een goed werkend systeem gecommuniceerd kan worden tussen de diverse hulpverleners." Hij heeft er vertrouwen in dat alle problemen zijn opgelost.

De veiligheidsregio garandeert dat ook andere dekkingsproblemen in Brabant zijn opgelost. “Na de problemen op Paaspop hebben we ook andere evenementen en locaties in kaart gebracht waar we problemen konden verwachten. Hierdoor zijn C2000 problemen voorkomen of verholpen.” Zo werd er optijd ingegrepen tijdens onder andere 7th Sunday in Erp en op evenementenlocatie Landsard in Eindhoven.